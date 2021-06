Mit fast zwei Promille festgefahren - 20 Jahre alter Mercedes aus Halle gestohlen

Das sind die Meldungen der Polizei aus dem Ilm-Kreis.

Mit fast zwei Promille festgefahren

Ein 19-jähriger Fahrer eines Seat setzte Sonntagnacht gegen 3 Uhr sein Fahrzeug in der Stadtilmer Kastanienallee an einer Bordsteinkante an, so dass der Reifen des Pkw beschädigt wurde. Polizeibeamte stellten fest, dass der 19-Jährige unter Alkoholeinwirkung steht. Ein freiwilliger Test ergab 1,96 Promille. Bei dem jungen Mann wurde in der Folge die Blutentnahme angeordnet und im Krankenhaus Arnstadt durchgeführt.

Der Fahrzeugschlüssel des Seat wurde sichergestellt. Den Führerschein musste der 19-jährige ebenfalls abgeben, dieser wurde beschlagnahmt. Gegen den jungen Verkehrssünder wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der Schaden am Reifen und der Felge des Seat beläuft sich auf ca. 250,- Euro.

Gestoppt

Am Sonntagabend kontrollierten Polizeibeamte einen 40-jährigen VW-Fahrer in der Stadtilmer Straße in Arnstadt. Dabei stellte sich heraus, dass für den Pkw kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Gegen 1 Uhr geriet ein Renaultfahrer in der Marlittstraße in eine Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab 1,14 Promille. Der 58-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt und Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.

20 Jahre alter Mercedes aus Halle gestohlen

In der Zeit vom Donnerstag, 18.30 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, haben sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Werkhalle in der Großbreitenbacher Langshütte verschafft. Dabei hebelten die Täter das Hallentor der Werkhalle auf und gelangten so in das Innere der Halle. Dort wurde ein abgemeldeter Mercedes A140 entwendet. Der bereits 21-jährige Pkw hat einen Wert von ca. 1000,- Euro. Wie der Mercedes weggeschafft wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen (Bezugsnummer 0132134-2021).

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen