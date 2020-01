Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit historischen Lokomotiven durch Thüringen reisen

Schneeflocken tanzen durch die Luft. Eiskristalle sitzen am Fenster und die Sonne verleiht der Winterlandschaft einen herrlichen Glanz. Und mitten durch die schneebedeckten Wälder und Dörfer rauscht der „Rodelblitz“.

Eine Träumerei, die sicher einige Menschen im Kopf haben, wenn es heißt, dass die Nostalgiefahrten im Traditionszug mit historischen Dampf- und Diesellokomotiven wieder beginnen. Denn das teilt die Deutsche Bahn mit. Zusammengeschlossen haben sich der Freistaat Thüringen und DB Regio Südost, um die Gäste zu „attraktiven Reisezielen in Thüringen und in die angrenzenden Nachbarländer“ zu fahren.

Beginnen wird die 22. Saison des Sonderzugprogramms mit dem bei Eisenbahn- und Wintersportfans beliebten „Rodelblitz“. Und damit alle Interessierten und Fans dieser Dampf- und Diesellokomotiven das Schauspiel nicht verpassen und sich eine geeignete Route aussuchen können, teilt die DB direkt die Touren samt Daten mit. Am Samstag, 25. Januar, und Sonntag, 26. Januar, fährt der historische Zug von Eisenach über Bad Salzungen, Wernshausen, Schmalkalden, Steinbach-Hallenberg nach Zella-Mehlis und weiter nach Arnstadt.

Verschiedene Touren auch im Frühling

Am Wochenende darauf, am 1. und 2. Februar, beginnt die Fahrt erneut in Eisenach. Die Route führt über Bad Salzungen, Wernshausen, Wasungen, Meiningen, Grimmenthal, Suhl, Zella-Mehlis und weiter nach Arnstadt. Am 8. und 9. Februar startet der Rodelblitz in Erfurt und fährt über Neudietendorf, Arnstadt, Plaue, Zella-Mehlis nach Steinbach-Hallenberg und weiter über Schmalkalden, Wernshausen, Bad Salzungen nach Eisenach.

Und es gibt noch eine gute Nachricht: „Nach einjähriger Pause kehren der ‚Halloren-Express‘ (29. März) von Saalfeld nach Halle (Saale) und der ‚Thüringer Wald-Express‘ (28. November) von Erfurt über Schmalkalden nach Eisenach zurück in das Nostalgieprogramm“, teilt die Bahn mit.

Weitere Nostalgiefahrten wird es auch im Frühling geben. Dort sind unter anderem der „Sommergewinn-Express“, „Feen-Wander-Express“, „Rotkäppchen-Express“ und der „Regenbogen-Express“ unterwegs. Letzterer ist zugunsten der Elterninitiative leukämie- und tumorerkrankter Kinder Suhl/Erfurt zur 26. Regenbogentour von Arnstadt über Erfurt nach Sömmerda auf Reise.

Informationen zu den Fahrten, eingesetzten Fahrzeugen und Möglichkeiten des Fahrscheinkaufs sind im Internet unter: www.bahnnostalgie-thueringen.de erhältlich.