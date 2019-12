Mit Pep und Pop über Bach und Jazz in Arnstadt zur Avantgarde

Der Arnstädter Bach Advent ist mittlerweile in ganz Deutschland bekannt wie ein bunter Hund. Seit Jahren machen sich jedes Jahr mehr Menschen auf, um im besinnlichen Arnstadt ein hochwertiges und noch relativ unkommerzielles adventliches Festival zu genießen – diesmal waren es rund 12.000. Angesichts der Fülle der überwiegend hochkarätigen Veranstaltungen fällt es schwer, einige herauszugreifen. Das „Jethro Tull Christmas Concert“ am Freitagabend in der Bachkirche dürfte wohl in diesem Jahr die meiste Furore gemacht haben. Dank des hartnäckigen Veranstalters gelang das Wunder, in Arnstadt die Deutschland-Premiere des weihnachtlichen Jethro Tull-Konzertes zu erleben.

Ian Anderson spielt in der Bachkirche in Arnstadt. Foto: Berit Richter Ian Anderson bot, wie man es von Jethro Tull gewöhnt ist, ein perfekt ausbalanciertes Classic Folkrock-Konzert, das nicht zuletzt dank der ausgefeilten Tontechnik zu einem Hörgenuss der Extraklasse wurde. Im ersten Teil des Konzerts ging es mit tatkräftiger Unterstützung des Bachchores und launiger Conference des Flötisten Ian Anderson einigermaßen weihnachtlich zu. Geschickt wurde als letztes Stück vor der Pause die unverwüstliche „Bourrée“ gesetzt, die Hunger auf mehr machte. Eine weitere Überraschung war dem Direktor der Musikschule, Björn-Helmer Schmidt, bereits am Freitagnachmittag im Stucksaal des Hauses zum Palmbaum gelungen. Dort schaffte er es, in virtuoser Weise, auswendig und ganz ohne Noten, das „Wohltemperierte Klavier Band 1“ von Johann Sebastian Bach zu ausdrucksstarkem Leben zu erwecken. Sympathischer Weise geriet er bei seinem leidenschaftlichen Vortrag ein paar Mal ins Schleudern, was bei Bach, diesem „Immanuel Kant der Musik“ eigentlich nicht verwundern sollte. Trotzdem war es ein berührendes menschliches Erlebnis, sogar einen Musiklehrer einmal „fehlerhaft spielen“ zu hören. Theresa Müller, Mark Thörmer und Uwe Langenhan (von links) beim Unplugged-Konzert. Foto: Hans-Peter Stadermann Am Samstagabend gab es natürlich zwischen der Feuershow der Feuerfünkchen zwei ausverkaufte Konzerte vom Projekt Unplugged „Für Paula“ in der Bachkirche zu erleben. 1500 Fans wollten das Beste aus zehn Jahren hören und sehen. Leider, so verkündeten Ilka und Uwe Langenhan vor dem Konzert, dass es das Projekt Unplugged in der Bachkirche Arnstadt zum Bach Advent am 28.11.2020 das letzte Mal geben wird. Und die vielen Fans die keine Karten bekommen hoffen, dass das Konzert wieder auf einer Leinwand vor der Kirche zu verfolgen ist.