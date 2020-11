Tobias Stade, er ist gerade einmal 35 Jahre jung, hat in Arnstadt im Gebäudekomplex in der Triniusstraße 27 seine eigene Physiotherapie eröffnet. Nachdem im Marienstift Arnstadt einigen Physiotherapeuten gekündigt worden war, packte ihn der Ehrgeiz, etwas Neues mit diesen Kollegen zu wagen. So entstand nach langen Gesprächen der Plan, eine Physiotherapie zu eröffnen.

Ein Objekt war schnell gefunden und so konnte der gelernte Ergotherapeut die renovierten Räumlichkeiten in der Triniusstraße anmieten. Auf den 230 Quadratmetern entstanden so verschiedene Räume für die verschiedene Anwendungen, auch Sportgeräte haben einen Platz gefunden. „Obwohl wir natürlich auch mit der Corona-Pandemie zu kämpfen haben bin ich froh, dass wir jetzt in Arnstadt die sogenannte Schroth-Therapie anbieten können. Sandra Schmidt hat die Qualifikation erfolgreich abgeschlossen und so können wir seit November auch Patienten mit dieser speziellen Therapie behandeln“, so Stade.

„Auch bieten wir in unserer Praxis eine manuelle Therapie an. Hier werden Funktionsstörungen des Bewegungssystems untersucht und behandelt. Das sind zum Beispiel Hexenschuss, Tennisellenbogen oder Bewegungseinschränkungen nach einer Verletzung. Die Manuelle Therapie hilft, Schmerzen zu beseitigen und Bewegungsstörungen zu lindern“, so der 35-Jährige, der hier immerhin 200.000 Euro investiert hat.

Punkten möchte die Praxis durch die gerätegestützte Krankengymnastik. Sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Rehabilitation nach Gelenkverletzungen, Knochenbrüchen und Operationen. Der Physiotherapeut kann hier die motorische Kontrolle und Stabilität ebenso zielgerichtet und individuell einüben wie die Kraft und Ausdauer. Die guten Möglichkeiten, dreidimensional und mit angepassten Gewichten gemäß der Alltagsbelastung des Patienten zu arbeiten, wirken positiv auf den Heilungsprozess, ist Stade überzeugt. Je nach Krankheitsbild und Befund wird dem Patienten ein individueller Trainingsplan erstellt.

Das Team um die Physiotherapie Stade sucht weitere Verstärkung am Empfang – und wer das möchte, sollte sich bei Interesse in der Praxis vorstellen.