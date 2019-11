Auch wenn es Verzögerungen beim Bau eines Mobilitätszentrums in Ilmenau gibt, wird das Vorhaben aus Sicht der Stadtverwaltung nicht zu den Akten gelegt. „Das Mobilitätszentrum ist weit davon entfernt, vor einem Stopp zu stehen“, sagte Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung. Der Neubau wird zum einem in diesem Jahr nicht weiter verfolgt, weil die Sanierung der Festhalle deutlich teurer wird und zugesagte Fördermittel für das Mobilitätszentrum zugunsten der Festhalle umgeschichtet werden können. Zum anderen gebe es noch Abstimmungsbedarf mit der Universität zur Nutzung und Ausstattung von Räumen in dem Objekt. Man habe positive Signale erhalten, dass das Mobilitätszentrum auch weiterhin gefördert werde, so Schultheiß.