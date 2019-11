Moderner Internetauftritt des Arnstädter Bades

Eine so beliebte Freizeiteinrichtung wie das Arnstädter Sport- und Freizeitbad sollte sich nicht nur in seiner Ausstattung und seinen Veranstaltungs- oder Kursangeboten zeitgemäß präsentieren. Vor allem in der heutigen Zeit. Auch ein entsprechender Internetauftritt ist dafür notwendig. Genau so sah es auch die Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt, die um die schnelllebigen Veränderungen der Medienwelt weiß. Letztmalig wurde im Jahr 2014 ein – jedenfalls damals – moderner Werbeauftritt geschaffen.

„Die damalige Seite war etwas altbacken und was blieb, das waren die Farben Blau und Gelb, ansonsten wurde alles erneuert“, so Badleiter Oliver Steinacker, der diesen Prozess damals schon begleitete. Der Internetauftritt des Sport- und Freizeitbades war zwar noch immer ansprechend, doch entsprach er unter anderem nicht mehr den Richtlinien der Datenschutzgrundverordnung: Und: Mit den Jahren lernte man auch dazu, entdeckte Schwächen. Dazu Steinacker: „Gäste haben die Öffnungszeiten nicht gefunden, aktuelle Themen konnten wir nicht wirksam präsentieren und die Funktionalität auf dem Mobiltelefon war eingeschränkt.“ Jetzt wurde der neue Internetauftritt des Sport- und Freizeitbades quasi „scharf geschaltet“. Dort gibt es nun viele Bilder, Videos und Texte mit allen Informationen rund um das Bad und seine Angebote. „Die neue Homepage ist interaktiver und emotionaler – sie soll Lust auf das Baden und Saunieren machen, für den Gast ist sie übersichtlicher und leichter zu bedienen“, sagt Steinacker. Die Gäste können auch weiterhin ihre Kurse über die Homepage buchen. Im neuen Jahr wird es auch ganz neue Kurse im Bad geben, so das „Aqua Yoga“, buchbar ist dieses Angebot ab Dezember – natürlich auch über die neue Homepage. Noch in der Vorweihnachtszeit wird die Internetseite um zwei weitere Funktionen ergänzt. Dann wird es ganz einfach von zu Hause aus möglich sein, einen Gutschein online zu kaufen, auszudrucken und diesen direkt zu verschenken. Ebenso können dann auch Kindergeburtstage über die Internetseite gebucht werden, dabei die spielerischen Inhalte oder die Speisen gewählt werden. Abrufbar ist die neue Homepage unter www.bad-arnstadt.de.