Der schlammige Weg am Mühlstein im Schlossgarten kommt in die Kur.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mühlsteinweg wird saniert

Schlammig und uneben ist der Weg am Mühlstein im Schlossgarten. Da das Wetter weiterhin außerordentlich mild ist, kann der Pfad jetzt schon erneuert werden, kündigte eine Sprecherin der Stadtverwaltung an. Geplant ist, an der östlichen Senke im Bereich des Mühlsteins einen neuen, attraktiven Weg entstehen zu lassen. Die alte Baumsubstanz leidet darunter aber nicht, hieß es. Denn der Weg wurde planerisch so verschoben, dass bei den Bauarbeiten die Wurzeln nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.

Ganz ohne Einschränkungen kann die Maßnahme allerdings nicht umgesetzt werden. Während der Bauarbeiten müssen Fußgänger und Radfahrer Umwege in Kauf nehmen, bat die Sprecherin um Verständnis.

Bei dieser Neugestaltung bleibt es übrigens nicht: Die Stadt plant, im Verlaufe des Jahres 2020 den Theatervorplatz und die darauf stehende Musikmuschel neu zu gestalten. Dazu gehört auch die Sanierung der Treppenanlage, die auf den Weg oberhalb des Theatercafés führt. Der Hang muss abgesichert werden. Und der Weg soll künftig für schwere Fahrzeuge gesperrt werden, denn die hier stehenden Bäume reagieren empfindlich, wenn Laster über ihren Wurzelbereich fahren, war im Bauausschuss zu hören. Perspektivisch soll die Belieferung des Cafés vom Theatervorplatz aus erfolgen.