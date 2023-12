Musik, Kulinarik und kleine Geschenke bei Weihnachtsfeiern im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis Jung und Alt kommen am Wochenende bei Festlichkeiten und Markt zusammen

Die Adventszeit ist die Zeit der Weihnachtsfeiern und Weihnachtsmärkte. Der Duft nach Glühwein, süßen und herzhaften Speisen wabert durch die Luft. Die Menschen treffen sich, plaudern und genießen das Miteinander, das besonders in der Adventszeit eine wichtige Rolle spielt.

Fast 50 Senioren fanden sich am Wochenende im Bürgerhaus in Dienstedt ein, um sich gemeinsam auf die Weihnachtszeit zu freuen und ins Gespräch zu kommen. Bei Kaffee und Kuchen ließen es sich die Senioren gut gehen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte der Chor der Grundschule Stadtilm; auch der Weihnachtsmann gab sich die Ehre und stattet den Herrschaften einen Besuch ab.

Buntes Programm bei den Senioren und zum Weihnachtsmarkt

Gemütlich ging es auch beim Arnstädter „Wohnen mit Service“ vom Arbeiter-Samariter-Bund zu. Der Nikolaus lief zunächst durch das Haus und hat kleine Präsente verteilt, anschließend ging er ins Café, um auch persönlich Geschenke in Form von Eierlikör, Wurstgläsern und Schokoweihnachtsmänner zu verteilen, erzählte Annegret Stein, stellvertretende Pflegedienstleitung. Die Begeisterung der Senioren war groß. Weihnachtslieder und Gedichte sorgten für die richtige Stimmung, bevor die Weihnachtsfeier bei Glühwein und Bratwurst in gemütlicher Runde ausklang.

Der Weihnachtsmann gab sich in Dienstedt zur Seniorenfeier die Ehre. Foto: Beate Keil / Heimatverein Dienstedt und Oesteröda

Kulinarisch ging es in Gräfenroda zu: Marzipan, Pflaume-Zimt, Lebkuchen oder gar Spekulatius – „Wir haben extra Wintereissorten kreiert“, erzählte Karsten Fritz, Inhaber der Eismanufaktur Geratal am Samstag zu seinem Weihnachtsmarkt. Zwei Tage lang konnten die Besucher weihnachtlich-heißes wie Glühwein mit eiskaltem Genuss kombinierten. Zwei bis drei Wochen habe er an der Rezeptur für seine weihnachtlichen Eissorten getüftelt, verriet Fritz.

Gemütlich ging es auch beim Arnstädter „Wohnen mit Service“ vom Arbeiter-Samariter-Bund zu. Foto: Annegret Stein / Arbeiter-Samariter-Bund

Zum vierten Mal gab es den Weihnachtsmarkt an der Eismanufaktur. „Wir wollen etwas für Gräfenroda machen“, erklärte Karsten Fritz. Neben einigen Ständen gab es auch viel Programm, unter anderem mit Karola und ihrer Talentschule, DJ Maik „Ötzi“, dem Kindergarten „Zwergenland“ und dem Linus Quintett. Auch die Grundschule gestaltete ein weihnachtliches Programm und hatte auch gleich noch zwei Stände belegt. Nämlich einen mit einer Tombola, einen anderen mit reichlich Selbst gestaltetem – verkauft wurden Lose wie Geschenke zugunsten eines neuen Klettergerüstes, denn das alte ist in die Jahre gekommen. Nun sammelt der Fördererverein fleißig Geld für ein neues.