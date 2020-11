Gräfenroda. Drei junge Künstlerinnen der Musikhochschule in Weimar gastieren am Totensonntag in der Laurentiuskirche.

Am Totensonntag verharrten viele Gräfenrodaer und Gäste an den Gräbern ihrer Angehörigen und erinnerten sich an gemeinsam verbrachte Lebenszeit. Nach dem Gang ans Grab waren es dann etwa 50 Gäste, die es sich nicht nehmen ließen, an der musikalischen Andacht in der Laurentiuskirche teilzunehmen.