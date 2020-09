Nach Kollision mit Leitplanke: Unfallverursacher flüchtet

Am Montagmorgen hat ein 34-jähriger Fahrer mit seinem VW einen Unfall verursacht und wollte die Flucht ergreifen. Der Mann war laut Angaben der Polizei gegen 8.15 Uhr auf der Gehrener Straße in Richtung Ortszentrum unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Straße abkam.

Er war mit der Leitplanke kollidiert. Anschließend habe der 34-Jährige seine Fahrt fortsetzen wollen, konnte allerdings durch eine 32-jährige Autofahrerin mittels Lichthupe angehalten werden.

An der Leitplanke entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer.

Weitere Polizei-Meldungen aus Thüringen