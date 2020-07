Nachwuchs bei den Afrikanischen Zwergziegen

Ganz vorsichtig nimmt Tierpfleger Thomas Meister die am Donnerstag im Arnstädter Heimattierpark geborenen Afrikanischen Zwergziegen für den Fototermin hoch. Die lassen es geschehen, ganz ohne zu meckern. Bereits am Mittwoch erblickte ein Zwergziegen-Geschwisterpaar das Licht der Welt. Allen vier Ziegen geht es sehr gut. Am Sonntag sollte im Heimattierpark das Tierparkfest stattfinden. Durch die Coronakrise geht das leider nicht. Dennoch können sich die Besucher den Nachwuchs und die anderen Tiere anschauen. Seit dem 1. Juli können bis zu 120 Personen gleichzeitig die Fasanerie besuchen. Außerdem ist der Heimattierpark im Süden der Stadt wieder täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.