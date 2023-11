Nächtlicher Spuk auf Burg in Liebenstein

Liebenstein. In der Halloween-Nacht glückte dem Burgverein Liebenstein die Premiere einer besonderen Veranstaltung.

Der Burgverein Liebenstein hat am 31. Oktober in der Halloween-Nacht zum ersten Mal den „Spuk auf der Burg“ veranstaltet. Über 250 Gäste kamen – unter ihnen viele Familien mit kleinen Kindern. Und denen wurde viel geboten: Fackelzug auf die Burgruine, Mittelaltermusik mit der Band Viesematente oder Spuk-Disco. Aber auch Filmvorführungen mit Beamern an die Burg und dann im Inneren sorgten für den würdigen gruseligen Rahmen. Passend zu Halloween wurde ein Film gezeigt, der die Sage zum eingemauerten Kind thematisiert: Damit die Burg ewig steht, soll einst ein Kind lebendig eingemauert worden sein. Die Resonanz auf den „Spuk auf der Burg“ war so groß, dass der Verein im nächsten Jahr das Spektakel wiederholen will. Auch Ortsteilbürgermeister Jörg Becker (CDU) war begeistert vom Event.