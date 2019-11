Narren aus zwei Vereinen stürmen Rathaus in Arnstadt

Es ist kurz vor 11 Uhr am Montag und auf einem Bratwurstrost auf dem Arnstädter Marktplatz liegen schon gut durchgebratene Bratwürste. Das ist ungewöhnlich, denn eigentlich qualmt nur der Rost zum Markttag am Dienstag. Langsam füllt sich der Marktplatz mit fröhlichen gut gelaunten Personen. Einige sind teils geschminkt, andere tragen eine Narrenkappe. Karnevalsmusik ertönt aus mehreren Lautsprechern. Und dann scheint es los zu gehen.

An der Spitze des Narrenzuges führt Ausrufer, alias Rainer Gebauer, die Truppe an. Ihm folgen die Fahnenträger vom Arnstädter Karneval Club und Narrhalla mit ihren Vereinsvorsitzenden und Elferräten. Anschließend folgen noch zahlreiche Garden, wobei sich vor allem die Mädchen bei den doch relativ kalten Temperaturen gut eingepackt hatten. Der Zeiger der Rathausuhr rückte auf kurz nach 11 Uhr. Da kam in einem Cabrio das Kinderprinzenpaar von Narrhalla mit Miley I. und Prinz Lukas I. vorgefahren und pünktlich zur Narrenzeit um 11.11 Uhr traf das Arnstädter Prinzenpaar Ulrike I. und Prinz Marko I. mit der Prinzengarde am Marktplatz ein. Sekunden später begrüßten die Schützen der Schönbrunn-Schützengesellschaft von 1717 zu Arnstadt das Prinzenpaar mit Salutschüssen. Wenig später gab ohne großen Widerworte Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (pl.) – er hatte sogar eine kleine Begrüßungsbüttenrede vorbereitet – den Rathausschlüssel an die Narren heraus.

Katrin Wallberg vom Arnstädter Karneval Club (AKC) sammelt in diesem Jahr wieder für den Festzumzug und für Herzblatt e.V.. Foto: Hans-Peter Stadermann

Weitere Grußworte kamen von der Landrätin Petra Enders (Linke) und den beiden Vorsitzenden Jens Schweinsberger (AKC) und Norbert Fuchs (Narrhalla). Dann versprach Arnstadt Bürgermeister, dass er dafür sorgt, dass schnellstens die Fotos der vergangenen und jetzigen Prinzenpaare im Rathaus ihren Platz finden. Und wie soll es anders sein, der Prinz und die Prinzessin zapften das Bierfass an die Landrätin verteilte an die Kinder frisches Gebäck vom Bäcker. Bereits am kommenden Samstag findet in der Stadthalle Arnstadt die erste Festsitzung vom Karnevalsverein Narrhalla statt, nur eine Woche später startet der AKC im Vereinshaus Schönbrunn mit der ersten Närrischen Sitzung.