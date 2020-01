Ichtershausen. Fahrschulerlebnisse einer Schülerin, Zorro in Tanzmontur und ein kaputtes TV-Gerat: In Ichtershausen gibt es viel zu lachen. Nur der Veranstaltungsraum in der Neuen Mitte stört die gute Laune.

Narren in Kittchenhausen feiern weiter im alten Saal

„Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld?“ – dass Haus- und Hofmusikus Reinhard Roß alljährlich einen neuen Karnevalsschlager für den Ichtershäuser Carnevalverein (ICV) (um)dichtet, hat Tradition. In diesem Jahr war es also der Gassenhauer von Jupp Schmitz, der dafür herhalten musste. „Wer mich kennt, weiß, dass ich gern auch kritisch bin“, erklärte Roß zum zweiten Büttenabend am Samstag. Und deshalb packte er dies in die Zeilen „Wer soll das bezahlen? Vereine hab’n kaum Geld. Wer soll die Neue Mitte nutzen, wenn die Kohle fehlt?“

Eigentlich wollten die Narren ja schon längst im neuen Saal feiern. Die finanziellen Forderungen der Gemeinde für die Nutzung, die fehlende Bewirtung, die Unsicherheit, ob die benötigte Technik rechtzeitig kommen würde – all das ließ die Karnevalisten umschwenken. Nun finden nur einige Veranstaltungen in der Neuen Mitte statt, die Büttenabende aber weiter im alten, beengten Domizil der ehemaligen Schulspeisung. Die Prinzengarde mit ihrem Gardetanz. Foto: Berit Richter Einen großen Vorteil hat der kleine Raum allemal. Die Narren haben keine Mühe, die Stimmung auf das dicht gedrängte Publikum überspringen zu lassen. Wie gewohnt brannte man dabei ein tänzerisches und rednerisches Feuerwerk ab. Als Erste eroberte Klara Lorenz in der Rolle als Hexe Lillifee in ihrem zweiten Jahr als Büttenrednerin die Publikumsherzen im Sturm. Die Kleine trug ihre lange Rede auswendig vor, hielt dabei frech und selbstbewusst den Erwachsenen den Narrenspiegel vor. Doch auch ihre Hexenkraft konnte das Problem Neue Mitte nicht lösen. Zum zweiten Mal in der Bütt dabei ist in dieser Session auch Luise Hempel. „Alles cool, Fleppe da“ konstatierte die Teenagerin am Ende ihres Teenager-Fahrschul-Berichtes. Dass Andreas Priebs, seit letzten Jahr Präsident des ICV, von Beruf Fahrlehrer ist, passte da ins Bild. Vereinsurgestein Werner Gölitz stellte zwischen Malle und Österreich fest: Urlaubmachen ist Stress. In der Bütt: Jürgen Lässig als Fernsehmann. Foto: Berit Richter Während Jürgen Lässig diesmal den Ausfall des geliebten Fernsehgerätes zu beklagen hatte. Seit Jahrzehnten schreibt der Ichtershäuser seine originellen Reden selbst, sammelt oft übers ganze Jahr Ideen und wird vom Publikum regelmäßig zu mehr als einer Zugabe aufgefordert. Dass ein echter Narr auch seine Geburtstagsfeier auf die Bühne verlegt, zeigte Hartmut Krug. Ihm gratulierten nicht nur die eigenen, ebenso närrischen, Töchter. Sein alljährlicher Auftritt mit Roland-Kaiser-Hits ist mittlerweile in „Kittchenhausen“ schon Kult. Mit Alvaro Soler leistete sich der ICV gleich noch einen Starsänger, der sich bei näherem Hinsehen aber als Jörg Geißler entpuppte. Das Publikum feierte ihn trotzdem. Nachwuchsmariechen Jolin Sommer, das Tanzpaar Alegra Rothe / Justin Urban und Carolin Brand als übrig gebliebener Teil des einstigen Doppelmariechens begeisterten die Zuschauer ebenso wie die Garden mit Show- und Gardetanz. Dass dem ICV beim Nachwuchs nicht bange sein muss, zeigten schon die Jüngsten der Purzelgarde und der Power Kids mit ihren fantasievollen Tänzen. Mit den Klosterfrauen ging es diesmal zur Marine, mit der gar nicht talentfreien Gruppe Talentfrei nach Mexiko und die Funkenelfen, sprich die Herren der Funkengarde und etliche Ex-Prinzen, eroberten als Zorro-Darsteller die Frauenherzen. Ein Thema aber ploppte im ganzen Programm immer mal wieder auf: Die Neue Mitte. “Ne Lösung muss her, ist das denn wirklich so schwer“, hatte Reinhard Roß eingangs gefordert. Mal sehen, wie die Kittchenhäuser im nächsten Jahr feiern.