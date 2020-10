Turbulent geht es auf der Naturerlebniswiese am Ortsrand von Wüllersleben zu. Pferde werden über den Hof geführt, Kinder toben, zwei Hunde balgen sich. Sheila allerdings stört das nicht. Sie blinzelt ein wenig gelangweilt in die Sonne.

Katarina Liebergeld lacht. „Sie heißt nicht umsonst so“, verweist sie auf den entzückenden Silberblick der Katzendame. Dann muss die Inhaberin der Naturerlebniswiese weiter. Die Bergwacht ist gerade eingetroffen, die den Sanitätsdienst für das Geländereitturnier stellt. Daher kann in wenigen Minuten der nächste Wettbewerb beginnen.

Vom Agrarbetrieb waren nur leere Ställe und Brachen übrig

Fünf Jahre ist es her, dass sich die 33-Jährige am Ortsrand von Wüllersleben ansiedelte. Sie übernahm einen Agrarbetrieb, der lange brach lag. Viel Fläche, dafür aber auch jede Menge Ställe in schlechtem Zustand, Schuttberge und Dreckecken. Kaum vorstellbar, dass sie daraus etwas machen könnte.

„Ich habe mit einem Fünf-Jahres-Plan losgelegt. Und das ist draus geworden“, sagt Liebergeld und zeigt um sich. Nicht nur, dass derzeit ein Fünf-Tage-Turnier stattfindet, das Reitsportler aus dem ganzen Freistaat anlockt, da unter anderem die Landesbestenermittlungen für unter 14-Jährige in Dressur und Vielseitigkeit für Pony und Pferd und für über 40-Jährige in Dressur und Springen durchgeführt wird.

Der Hof wirkt inzwischen komplett verwandelt. Die Gebäude sind mit Solaranlagen bestückt. Die Ställe sind groß und sauber. Überall wurden liebevolle Dekorationen angebracht. Hunde, Katzen und Enten wuseln den Besuchern durch die Füße. Ein Hängebauchschwein steht herum und grunzt zufrieden.

Mittlerweile gibt es auch drei Reitplätze und einen Parcours, der lang genug ist, dass auch ein Geländeritt vor den Augen der strengen Jury stattfinden kann.

Rund 100 Reitschüler sind regelmäßig auf der Naturerlebniswiese zu Gast. „Wir mussten zwar, wie alle anderen auch, im Frühjahr coronabedingt das Training einstellen“, sagt Katarina Liebergeld. In Existenznöte brachte sie das aber nicht. „Wir haben die Zeit der Stille genutzt, um all das anzugehen, wofür uns sonst die Zeit gefehlt hat“, verrät sie. Dreckecken wurden beseitigt, es wurde an neuen Hindernissen gebaut. Außerdem wurde auf der nagelneuen Geländestrecke der Boden abgetragen. Das Areal wurde neu modelliert und gesandet, so dass nun beste Wettkampfbedingungen herrschen.

„Wir haben Corona in Schaffenskraft umgewandelt“, sagt sie lachend. Seit Sommer darf wieder trainiert werden, unter anderem im insbesondere bei den ganz jungen reitern beliebten Ponyclub. Das Fünf-Tage-Turnier ist bereits der dritte Wettbewerb in diesem Jahr – allerdings auch der größte, der viel Kraft gekostet hat.

Die Teilnehmer sind aber zufrieden – mindestens so sehr wie Sheila. Und hier und da hört man es jubeln, wenn gerade wieder ein Durchgang zu Ende gegangen ist und die Sieger feststehen. Dann steigen die Reiter vom Rücken ihrer Pferde und erklimmen das Treppchen. Verdientermaßen und mit einem stolzen Lächeln auf den Lippen.