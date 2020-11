Mehrere stille Aktionen fanden in den vergangenen Tagen im Ilm-Kreis statt, die darauf aufmerksam machten, wie häufig Frauen und Kinder häuslicher Gewalt ausgesetzt sind.

„Gewalt ist für viele Frauen noch immer eine Alltagserfahrung. Wir sagen klar Nein zu Gewalt und helfen Betroffenen mit unserem Netzwerk“, erklärte Landrätin Petra Enders (Linke). Jeden Tag versuche ein Mann in Deutschland, seine Frau zu töten. Jeden dritten Tag sterbe eine Frau auf diesem Wege. Jede vierte Frau erlebe körperliche, psychische oder sexualisierte Gewalt durch einen Beziehungspartner. „Auch im Ilm-Kreis ist Gewalt gegen Frauen Realität – körperlich, verbal oder digital, sie hat viele Facetten“, so die Landrätin.

Umso wichtiger sei es, dass die Betroffenen sich Hilfe suchen können. Im Ilm-Kreis gibt es seit 2003 ein Netzwerk verschiedener Vereine, Anlaufstellen und Institutionen.

„Die Betroffenen und das soziale Umfeld betroffener Familien müssen ermutigt werden, bei einem möglichen Verdacht hinzuschauen, Hilfe anzubieten und Hilfe auch anzunehmen. Das ist gerade jetzt in den Corona-Zeiten besonders wichtig“, so Petra Enders. „Wer von Gewalt bedroht ist, muss sich wehren können. Wir brauchen gut funktionierende Rechtsprechungen und präventiv wirkende Gesetze, um Menschen besser vor Gewalt zu schützen, bevor sie angewendet wird. Nur wer vorher schützt, verhindert Taten, wie sie auch hier in Arnstadt in diesem Sommer erst passiert sind. Wir haben im Ilm-Kreis das Netzwerk gegen Gewalt gegründet, um eben dieses Anliegen zu stärken. Wir fordern im Netzwerk ebenso eine Reform des Gewaltschutzes. Es darf nicht erst etwas passieren, damit beratende Instanzen helfen können.“

Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ist rund um die Uhr kostenlos erreichbar unter Telefon: 08000 / 116016.