Neue Brücke wird über die Zahme Gera gebaut

Mehrere Wochen wurde an einer kleinen Umleitung zwischen Plaue und Neusiß über die Zahme Gera gebaut. Nun ist diese fertig und kann durch eine Ampelregelung genutzt werden. Grund ist der Neubau einer neuen Brücke über die Zahme Gera. In dieser Woche sollen noch die Spundwände in den Boden gerammt werden. Für die Dauer der Baumaßnahme, geplant bis 31. Juli 2020, wird das Baufeld einspurig umfahren. Bleibt nur zu hoffen, dass es kaum eine Schneeschmelze gibt, wenn ja, müssen sich die Wassermassen durch die engen Betonröhren drängen. Ob das dann gut geht, darf bezweifelt werden.