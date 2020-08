Neue Haltestelle im Gewerbegebiet Wümbach

Die Buslinie 305 wird ab dem 30. August auch im Gewerbegebiet Wümbach halten. „Wir stärken damit den Wirtschaftsstandort“, sagte Landrätin Petra Enders (Linke).

Der Wunsch, das Gewerbegebiet anzusteuern, kam aus dem Ort selber. „Mit Hilfe unseres kommunalen Busunternehmens passen wir die Linie 305 an die Bedürfnisse des Orts an. Die Stadt Ilmenau schafft die entsprechende Haltestelle“, erklärt Enders.

Im Gewerbegebiet Wümbach, das in Richtung Gräfinau-Angstedt liegt, arbeiten über 200 Beschäftigte, teilweise in Schichtarbeit. Bisher müssen Berufspendler, die im Bus anreisen, bei jedem Wetter einen 600 Meter langen, teilweise unbefestigten Weg von der nächstgelegenen Haltestelle bis zum Gewerbegebiet in Kauf nehmen. Mit Hilfe der neuen Bushaltestelle, die sich an der K 53 Am Wümbach befinden wird, sollen Anreize geschaffen werden, auf den Bus umzusteigen.