Neujahrsempfang in den Ilm-Kreis-Kliniken in Arnstadt mit Geschäftsführer Marcel John (von links), Chefarzt Ilhami Benli, Landrätin Petra Enders (Linke) und dem Ärztlichen Direktor Joachim Pausch.

Neue Klinik mit bekanntem Chefarzt

Mit dem neuen Jahr übernimmt Ilhami Benli eine neue Aufgabe. Er ist der Chefarzt der neu gegründeten Klinik für Gefäßchirurgie an den Ilm-Kreis-Kliniken.

Seit März 2017 wurde die Gefäßchirurgie unter seiner Leitung zu einem „starken Bereich innerhalb der Chirurgie“ aufgebaut, heißt es vom Management. Die Abteilung entwickelte sich auch dank der Bandbreite an Therapiemöglichkeiten, die Ilhami Benli in der Klinik eingeführt hat, rasant weiter. „So gehören mittlerweile hoch spezialisierte Eingriffe zu Routineeingriffen, die an den Ilm-Kreis-Kliniken als minimalinvasive Eingriffe durchgeführt werden.“

Mit der Etablierung einer eigenen Klinik für Gefäßchirurgie würden die Ilm-Kreis-Kliniken der starken Entwicklung der bisherigen Sektion Gefäßchirurgie Rechnung tragen. Der 42-jährige Chefarzt Benli, der sein Studium der Humanmedizin in Frankfurt am Main abschloss, absolvierte seine Facharztausbildung in Frankfurt am Main und Mannheim.

Vor knapp drei Jahren ist er nach Thüringen gekommen. „Ich habe mich damals für die Ilm-Kreis-Kliniken entschieden, weil ich wusste, dass mich eine sehr interessante Arbeit erwartet“ so Benli. „Neben der Möglichkeit, eine Abteilung aufzubauen, hat es mich gereizt, dies nach den modernen Aspekten der heutigen Gefäßchirurgie zu tun, in einem für mich sehr interessanten Umfeld und bei einem attraktiven Arbeitgeber. Nach der Etablierung der Sektion Gefäßchirurgie in den vergangenen zweieinhalb Jahren sehe ich es als weitere Herausforderung nun eine Klinik aufzubauen.“