Neue Pläne für Holzhausen

Bürgermeister Matthias Thüsing (CDU) blickt in Richtung Bachlauf. Denn es braucht nun eine neue Konzeption, um Denkmal und Bach für Besucher attraktiv zu machen.

Holzhausen. Bürgermeister und Gemeinderat arbeiten an einem neuen Konzept für die Dorferneuerung.

Verärgert blickt Matthias Thüsing (CDU) in den kleinen Bachlauf. Gemeinsam mit dem Gemeinderat hat der Bürgermeister von Holzhausen große Pläne. Mit dem Förderprogramm zur Dorferneuerung sollte der Ort unterhalb der Wachsenburg noch mehr Charme erhalten, Besucher zum Verweilen einladen. Doch nun kämpfen sie mit einer schmerzlichen Absage und arbeiten an neuen Plänen. „Uns fehlt jetzt ein Jahr“, sagt Thüsing. Denn die zweite Baumaßnahme, die Freiflächengestaltung am Bachlauf zwischen Gänseteich und Schafsdamm, ist abgelehnt – endgültig. „An der Stelle ist auch ein Widerspruch zwecklos. Abgelehnt ist abgelehnt.“ Es geht vor allem um den Schafsdamm und die dort liegende Streuobstwiese. Sie gelte als Biotop, erklärt der Ortschef und bezieht sich auf die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde des Ilm-Kreises. Verärgert ist Thüsing dahingehend, dass „Planer und Verwaltung ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Denn bei einer Recherche hätten sie erkennen müssen, dass die Streuobstwiese als Biotop zählt“.