Neue Stützwand wird die Mauer halten

Auf 22 Metern Länge stehen unterhalb der Kirche von Wipfra neue Betonelemente. Die letzten wurde in der vergangenen Woche gesetzt. Die Arbeiten hatten sich etwas verzögert, da es Lieferschwierigkeiten mit dem Material gab, war am Dienstag bei der Bauberatung zu erfahren.

Diese so genannten Winkelstützwandelemente dienen der statischen Sicherungen des Hanges mitten im Ort. Das Erdreich hatte so gegen die untere Kalksteinmauer gedrückt, dass sie sich an einigen Stellen bedrohlich wölbte. Steine fielen bereits heraus. Die Stadt Arnstadt, zu der der Ortsteil Wipfra inzwischen gehört, ist in der Verkehrssicherungspflicht. Deshalb wurde der Bereich teilweise abgesperrt.

Die Kirche in Wipfra hat deutlich romanische Ursprünge und steht auf einem Hügel mitten im Dorf. Foto: Hans-Peter Stadermann

Nun wird die Mauer in mehreren Abschnitten denkmalgerecht saniert. Das ist recht aufwendig. Insgesamt geht es um 80 Meter Mauer und zwei Treppenanlagen hinauf zur Kirche, die ebenfalls in die Kur kommen sollen. Alles in allem kostet das Projekt geschätzte 300.000 Euro, wobei die Mittel für den rund 75.000 Euro teuren ersten Abschnitt noch aus dem Vorjahr stammen. Man habe für den Haushalt 2020 erneut Mittel angemeldet, sagte Uwe Greßler von der Bauverwaltung der Stadt.

Im Dezember 2019 unternahmen Archäologen eine Stichschachtung in Richtung der inneren Wehrmauer der Kirche, ohne dabei jedoch auf besondere Funde zu stoßen. Vermutet worden waren unter anderem Gräber. „Aber die Grabung gab Aufschluss über die Bodenstruktur“, erklärte Wilfried Mohr vom zuständigen Planungsbüro. Die Arbeiten so nahe am Friedhof seien jedenfalls eine Herausforderung für die Bauleute.

Die Männer von TS Bau Behringer Schenke haben alle Steine vor dem Abbruch mit Marken nummeriert und eingelagert, damit sie nicht verschwinden. Außerdem wurde das teils recht unterschiedlich gestaltete Mauerwerk fotografiert, um es original wieder aufzubauen. Damit wollen sie in der kommenden Woche beginnen, sofern das Wetter es zulässt. Von der Stützwand aus Beton wird man später nichts mehr sehen.