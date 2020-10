Neue Verordnung hinterlässt viele Fragen im Ilm-Kreis

Im Kindergarten Pusteblume in Arnstadt gab es diese Woche einen Coronafall. Die Betreuung ist seither eingeschränkt, da sieben Erzieher und 19 Kinder in Quarantäne mussten.

Über viele offene Fragen in Sachen Corona-Pandemie wurde am Donnerstag im Landratsamt und in den Kommunen diskutiert. Ab Montag soll es einen neuen Lockdown geben, der persönliche Kontakte stark einschränken wird. Unter freiem Himmel dürfen maximal zehn Menschen aus zwei Haushalten aufeinander treffen. Kulturstätten wie Theater oder Kinos müssen schließen, ebenso Restaurants und Cafés. Auch Fitnessstudios und Bäder sind betroffen. Vereinssport soll vorerst nicht mehr durchgeführt werden. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“