Neuer Einsatzleitwagen für die Wehr in Ichtershausen

Besonders „lieb“ müssen die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Ichtershausen gewesen sein, steckte ihnen Nikolaus doch gleich zwei neue Einsatzfahrzeuge in den Stiefel. Nein, so einfach war es natürlich nicht. Vielmehr gingen dem lange Überlegungen und Planungen voraus. Was wird gebraucht? Wer fördert die Anschaffung? Wer bekommt den Zuschlag?

Doch nun sind der neue Einsatzleitwagen und der nächste Abrollbehälter da. Entsprechend groß war das Interesse der Kameradinnen und Kameraden, als Freitagabend Wehrführer Kevin Schorr und seine Begleiter mit den neuen Fahrzeugen auf den Hof rollten. Eine Woche lang hatten sich fünf Ichtershäuser beim Hersteller mit den Fahrzeugen und ihrer Technik vertraut gemacht. Auch Arnstadts Stadtbrandmeister Jörg Dimitrovici war mit zur Abnahme ins niedersächsische Twist gereist. „Arnstadt hat für uns die Ausschreibung gemacht“, so Schorr. Seit einigen Jahren wird in Arnstadt und dem Amt Wachsenburg das gemeinsame Konzept der Abrollbehälter, die je nach Einsatzart aufgeladen werden können, umgesetzt. „Mit dem Abrollbehälter Logistik haben wir jetzt drei Behälter und ein Fahrzeug und damit das Konzept für uns umgesetzt“, erklärte Kevin Schorr. In Ichtershausen stehen zudem der Abrollbehälter Dekontamination und der Abrollbehälter Schlauch mit 3,5 Kilometer Schläuchen. Zum neuen Abrollbehälter Logistik gehören zwölf Rollwagen, die alles beinhalten, was Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen so brauchen, vom Notstromaggregat über Beleuchtung, Atemschutzgeräte und Pumpen für Hochwasser bis hin zum Zelt.

Etwa 120.000 Euro hat die Anschaffung des Abrollbehälters samt Inhalt gekostet. Zu 50 Prozent fördert das Land, zu 25 Prozent der Kreis. Rund 200.000 Euro wurden in den neuen Einsatzleitwagen investiert. „Er hat modernste Technik“, freute sich Kevin Schorr. So ist das Fahrzeug unter anderem mit Analog- und Digitalfunk sowie zwei Computerarbeitsplätzen ausgestattet. Dass das Einsatzgeschehen so sofort erfasst und nicht erst per Hand niedergeschrieben werden muss, erleichtert den Einsatzkräften die Arbeit. Schließlich nimmt die Zahl der Einsätze immer mehr zu. „Wir sind jetzt schon bei 78. Das sind doppelt so viele, wie noch vor drei, vier Jahren“, sagte Kevin Schorr. 35 Mitglieder hat die Einsatzabteilung. Sie werden sich in den kommenden Wochen mit ihrer neuen Technik vertraut machen. Offiziell in Dienst gestellt werden soll sie im nächsten Jahr, wenn dann auch noch der neuen Mannschaftstransporter da ist. Dann wünschen sich die Kameraden den Segen des Pfarrers, damit sie auch immer wieder gesund von ihren Einsätzen zurückkehren.

Auf der Homepage der Feuerwehr Ichtershausen sind mehrere Imagefilme über die Arbeit der Retter zu sehen, damit hoffen die Kameraden, Interesse an der Arbeit der Feuerwehr zu wecken. „Über die Anmeldung vieler neuer Kameraden würden wir uns sehr freuen“, heißt es dazu. Der Feuerwehrverein, auch das ist im Internet nachzulesen, organisiert Veranstaltungen wie das jährlich stattfindende Osterfeuer und unterstützt die Feuerwehr beim Tag der offenen Tür. Regelmäßig werden im Gerätehaus Blutspenden organisiert. Der Verein hat 68 Mitglieder.