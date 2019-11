Neuer Standort für Physiotherapie im Marienstift Arnstadt

Angekündigt hatten sich Veränderungen in der Physiotherapie des Marienstift seit längerem, zum Jahreswechsel werden sie umgesetzt. Wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, konzentriert die Fachklinik für Orthopädie die medizinische Trainingstherapie künftig am Standort in der Wachsenburgallee. Im Präventionszentrum in der Rosenstraße, bekannt als Reha-Vit, findet am 29. November das letzte Training statt. Am 6. Januar 2020 wird dieser Bereich der Physiotherapie im neuen Ärztehaus neben der Klinik öffnen.

Zu den Vorteilen gehört, dass Patienten der orthopädischen Tagesklinik künftig in der Nähe zur Fachklinik ihre medizinische Trainingstherapie erhalten. Auch externen Nutzern mit einer ärztlichen Verordnung für Geräte- und Reha-Sport steht das Angebot zur Verfügung, teilte das Marienstift mit. Zudem wird es Präventionskurse der Krankenkassen in den neuen Räumen geben. Keine Fitnessangebote mehr für Selbstzahler Offene Fitnessangebote auf Selbstzahlerbasis – bisher von zahlreichen Arnstädtern gern genutzt – sind allerdings künftig nicht mehr vorgesehen. „Unsere Physiotherapie ist und bleibt ein wichtiger Leistungsbereich, der mit einem neuen Therapiekonzept die hohe Behandlungsqualität weiterführen wird“, sagte Maik Hoberg, Ärztlicher Direktor der Fachklinik für Orthopädie des Marienstifts. Die Patienten können im barrierefreien neuen Ärztehaus künftig auf zwei Etagen trainieren. Die Anmeldung erfolgt dafür in der Physiotherapie im Klinikgebäude. „Vorstand und Klinikleitung begrüßen dieses neue Konzept, das nach notwendigen Restrukturierungsmaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit unserer Abteilung für Physiotherapie auf den Weg gebracht wurde“, betonte Klinikleiterin Petra Hegt, Kaufmännische Direktorin des Marienstifts. Die Umstrukturierung wurde durch veränderte Finanzierungsbedingungen im Bereich der Krankenhäuser notwendig, erklärte sie auf Anfrage. Mit der medizinischen Trainingstherapie und dem Einzug einer Internistin zum Jahresanfang ist das neue Ärztehaus voll belegt.