Neues Fitnessstudio in ehemaliger Kaufhalle

Maurice Schönfeld hat einiges um die Ohren. Der 23-jährige ist Chef des neuen Fitnessstudios Positiv Fitness auf dem Rabenhold. Seit April letzten Jahres wurde in der ehemaligen Kaufhalle umgebaut, seit Samstag kann man nun auf rund 1500 Quadratmetern dort die Muskeln trainieren oder spielen lassen. Rund 80 Geräte stehen zur Verfügung – angefangen bei solchen für den Reha-Sport bis hin zu denen für das professionelle Bodybuildertraining.

„Wir wollen vor allem durch unsere familiäre Atmosphäre und das Angebot des Gesundheitstrainings für jede Altersklasse und jedermann punkten“, so Schönfeld am Samstag bei der Eröffnung, bei der der Stress noch überwog. Alles ist neu, alles muss sich erst noch einspielen. „Aber das wird“, ist sich der 23-Jährige sicher. Das Fitnessstudio ist nicht nur eine reine Muckibude, Reha-Patienten mit Rezepten sind dort genauso gerne gesehen wie Kunden mit Tageskarten oder wie Mitglieder.

Es gibt den großen und freundlich gestalteten Fitnessbereich, den Sauna- und Wellnessbereich und ein Solarium. Die Trainerlizenzen dienen dem Fitnesstrainer auch als Qualifikationsnachweis für seine Kunden.

Schönfeld selbst hat gleich mehrere Ausbildungen absolviert, unter anderem die dreijährige zum Sport- und Fitnesskaufmann, zum medizinischen Fitnesstrainer und er hat den Trainerschein A – wie übrigens auch drei seiner angestellten Trainer. Das sei wichtig, um den Beruf des Fitnesstrainers ausüben zu können und die Kunden fachlich kompetent zu betreuen. Schwarze Schafe gibt es auch in dieser Branche. „Ich habe selbst geschaut, was ich für Qualifikationen brauche, um als Geschäftsführer eines solchen Studios zu arbeiten. Ich finde, das ist einfach eine elementare Grundlage, bevor man ein solches Projekt in Angriff nimmt“, so Schönfeld, während sein Handy unentwegt klingelt und er mit Fragen überhäuft wird.

Schönfeld beschäftigt derzeit fünf Angestellte im Service- und Trainingsbereich, die sich ab sofort um die Kunden kümmern. Und die hatten am Samstag dann auch alle Hände voll zu tun, um den Gratulanten und den ersten Kunden alles ganz genau zu erklären.