Neues Kanalnetz für Görbitzhausen

Der Bagger gräbt sich am Kirchberg ins Erdreich, plötzlich ein lautes Knirschen. Die Schaufel ist auf Fels gestoßen. Grundwasser und Felsen sind im Ort das größte Problem, sagte Sascha Jahn, Geschäftsführer der Straßen- und Tiefbau GmbH von der Behringer Schenke, am Dienstagmorgen am Rande der Bauberatung in Görbitzhausen.

Der kleine Ortsteil von Arnstadt wird an die Verbandskläranlage in Marlishausen angeschlossen. Dafür entstand im Vorjahr ein Verbindungssammler von Hausen nach Görbitzhausen, nun geht es im Ort weiter. Derzeit arbeiten zwei Kolonnen mit jeweils drei Mann am Kirchberg. Das Gelände ist steil – und eben felsig. Notfalls muss gestemmt werden. Wenn ab Mai die Hauptstraße dran kommt, werden sie mit dem Wasser der Wipfra zu kämpfen haben und ständig pumpen müssen.

Zuerst kommen die Nebenstraßen dran

Eine richtige Winterpause gibt es in diesem Jahr nicht, wobei Regen und drohende Nachtfröste zu einem Stopp der Arbeiten führen könnten. Auch deshalb hat man in den Nebenstraßen angefangen, wo selten ein Auto unterwegs ist, erklärt Frank Winkler vom Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV). Erst in der vom Wetter her stabileren Jahreszeit kommt die Hauptstraße dran. Dort sind deutlich mehr Hausanschlüsse zu erneuern. wobei der Ort insgesamt nur rund 130 Einwohner hat. Der Anschluss ihrer Grundstücke ist aufwendig, hier profitieren die Dorfbewohner von der Solidargemeinschaft im Zweckverband.

Dieser investiert rund 1,9 Millionen Euro in das Abwassernetz und die Erneuerung der Trinkwasserleitung in Görbitzhausen. Künftig wird eine doppelte Einspeisung von Trinkwasser erfolgen, so dass bei einem Rohrbruch ein Teilbereich weiter versorgt werden kann, nennt Uwe Greßler von der Bauverwaltung der Stadt, gleichzeitig Ortsteilbürgermeister, eine wichtige Verbesserung.

Gebaut wird voraussichtlich bis Ende November, die betroffenen Anwohner würden jeweils informiert. heißt es. Ein Kollege aus Görbitzhausen sitzt selbst auf dem Bagger.