Neues Konzept für den Ball der Ehemaligen

Ein gutes Jahr ist es her, dass Dorothee und Lena das letzte Mal fein herausgeputzt in der Arnstädter Stadthalle standen. Damals erhielten sie ihre Abiturzeugnisse. „Nun sind wir schon Ehemalige“, sagen die beiden jungen Frauen lachend. Neugierig klicken sie sich am Freitagabend durch die Diaschau, die auf zwei großen Displays rechts und links der Stadthallenbühne abrufbar ist. Ihr eigenes Abiturfoto haben sie bereits gefunden. Aber auch die Tante, die in den 90ern ihre Reifeprüfung ablegte, blieb nicht unentdeckt.

Nach den Festreden füllte sich die Tanzfläche schnell. Foto: Britt Mandler Immer wieder locken die Displays Ballbesucher an. Juliane Keith freut sich über den Zuspruch, den die Präsentation findet. Auch sie ist eine Ehemalige, an ihrem Tisch haben sich etliche Klassenkameraden von früher versammelt. „Der Ball der Ehemaligen war immer ein schöner Anlass, jenseits von Klassentreffen alte Freude wiederzusehen“, sagt die Arnstädterin. Im vergangenen Jahr allerdings erlebte sie eine eher traurige Veranstaltung – mit wenigen Gästen und einem Programm, das wenig ansprechend war. „Eine Wiederholung dessen in diesem Jahr hätte den sicheren Tod des Balls bedeutet“, sagte Keith. Das wollte die Arnstädterin nicht riskieren. Sie spannte Freunde und Bekannte ein, nahm Kontakt zur Schulleitung des Melissantes-Gymnasiums auf und zu Klaus Deininger, dem Geschäftsführer der KTW Unternehmensgruppe aus Mellingen. Er ging selbst einst in Arnstadt zur Penne, machte 1970 Abitur und organisierte den Ball früher einmal mit. Lange Klinken putzen musste Juliane Keith nicht. „Man merkt, dass den Ehemaligen daran gelegen ist, dass die Traditionsveranstaltung ihre Fortsetzung findet“, sagt sie. Also wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Die Stadthalle wurde gebucht, DJ Weiße Mütze, Nachwuchsviolinistin Julia Fischer und die Partyband Rosa engagiert. Dann kam das Organisationsteam, zu dem sich neben Keith und Deininger auch Stefanie Köhler und Christine Minkus-Zipfel, die Chefin des Melissantes-Gymnasiums, gesellten, zusammen. Juliane Keith (links) hat das neue Konzept entwickelt, Stefanie Köhler führte als Moderatorin durch den Abend. Foto: Britt Mandler Sebastian Köhler beschaffte die alten Klassenfotos. „Wir haben viele, aber nicht alle gefunden“, erzählt er. So fehlt der komplette Jahrgang 1994 des Neideck-Gymnasiums. Dort hingen einst alle Klassenfotos auf dem Flur. Die 1994er, erinnerte sich der damalige Hausmeister, stürzten irgendwann ab und sollten neu gerahmt werden. Danach verliert sich die Spur der Fotos. „Im kommenden Jahr wollen wir die Bilderstrecke aber noch erweitern“, verspricht Köhler. Er ruft schon jetzt Ehemalige, die noch Klassenfotos haben, dazu auf, ihm diese zukommen zu lassen. Klaus Deininger teilt Erinnerungen an seine Zeit als Abiturient. Christine Minkus-Zipfel lenkt unmittelbar nach ihm die Blicke in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft. Sie erinnerte nicht nur an die Absolventen der Theodor-Neubauer-EOS, sondern auch daran, dass die Penne in Neideck-Gymnasium umbenannt wurde. Irgendwann war die Schule zu klein, ein zweites Gymnasium wurde gegründet. 2007 dann der Kreistagsbeschluss, der die Arnstädter Seelen lange schmerzte: Beide Gymnasien wurden zusammengelegt. Im Foyer wurden auch Kunstwerke ausgestellt, die im Unterricht entstanden sind. Foto: Britt Mandler Es dauerte Jahre, bis die Einrichtungen zu einer Einheit, zum Melissantes-Gymnasium, verschmolzen waren. „Einfach war es nicht, aber wir haben eine gute Entwicklung genommen, die die Handschrift vieler Lehrer trägt“, bilanziert Minkus-Zipfel. Sie verweist auf zahlreiche Erfolge, die die Schule in Wettbewerben erzielt. Auch in Sachen Kunsterziehung mischt das Gymnasium ganz vorne mit. Davon zeugen etliche Kunstwerke, die im Foyer ausgestellt werden. Kurz nach der Festrede schwebt Tanzlehrer Johannes Duparée mit seiner Partnerin in den Saal. Wenig später füllt sich die Tanzfläche. Der Ball der Ehemaligen nimmt seinen Lauf. 2020 wird er wieder stattfinden. Wie gewohnt am 27. Dezember, dann zum inzwischen bereits 65. Mal.