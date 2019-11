Neues Salz- und Splittlager für den Winterdienst

Derzeit haben sie mit dem Laub auf den Parkplätzen und Grünflächen noch alle Hände voll zu tun, doch das könnte sich über Nacht ändern. Ein paar Grad Frost, dazu Eis und Schnee – dann bestimmt der Winterdienst die Arbeit im Baubetriebshof der Stadt. Bereits im Oktober wurden die Touren- und Bereitschaftspläne erstellt, sagt Meister Danny Gügel. Auch die Streugeräte für die Fahrzeuge sind gesäubert, ausprobiert und stehen bereit. Die Splitt-Container in der Stadt wurden frisch mit Streugut befüllt. Wobei das Stadtgebiet durch die Eingemeindung des Wipfratales um etliche Kilometer Straße gewachsen ist. Das bringt auch neue Herausforderungen für den Winterdienst.

Für Michael Bunk wird es der erste Winter als neuer Chef des Baubetriebshofes. Der gebürtige Arnstädter, der zuvor bei einem Industriedienstleister tätig war und sich freut, wieder in die Heimat zu sein, übernahm den über längere Zeit unbesetzten Job zum 1. Juni dieses Jahres. Der 46-Jährige bringt eine technische sowie kaufmännische Ausbildung mit. Das Team habe ihn super aufgenommen, betont der Betriebsleiter, der auf die langjährige Erfahrung zahlreicher Mitarbeiter setzen kann.

Neues Silo fasst 100 Tonnen Streusalz

47 Beschäftigte kümmern sich um die Pflege von Grünanlagen und Friedhöfe, übernehmen Aufgaben im Hoch- und Tiefbau, stellen Verkehrsschilder auf – und sichern den Winterdienst ab. Dafür sei man gut gerüstet, versichert Michael Bunk. So ist auch das neue Salz- und Splittlager, dessen Bau im Sommer begann, inzwischen fertig. Dazu gehört neben einem neuen Gebäude ein schlankes Silo, das 100 Tonnen Streusalz aufnehmen kann. Die Fahrzeuge fahren direkt darunter, werden befüllt und können sofort wieder ausrücken. Früher musste der Radlader ran, alles dauerte länge.

Das neue Lager für den Splitt sowie ein Splitt-Salz-Gemisch ist momentan noch leer, weil erst einmal die alten Behälter geleert werden sollen. Das bisherige Lager entsprach nicht mehr auf dem Stand der Technik, hier wurde in die Zukunft investiert. Zumal jetzt durch das Wipfratal größere Mengen an Streugut benötigt werden.

525.000 Euro wurden in das neue Salz- und Splittlager investiert, so war zu erfahren. Die offizielle Übergabe soll am Freitag, dem 6. Dezember, mit einer kleinen Feier erfolgen. Womöglich haben die Mitarbeiter samt Technik da bereits die ersten Winterdienst-Einsätze hinter sich.

Kontrollfahrten bei drohender Glätte

Je nach Wetterbericht finden bei drohender Glätte ab 2.30 Uhr Kontrollfahrten statt, erklärt Michael Bunk. Frank Langbein und Michael Knauf sind die beiden Winterdienstleiter, sie aktivieren bei Bedarf die Teams, die sich in Bereitschaft befinden und wöchentlich abwechseln. Sie wissen aus Erfahrung, wo sie zuerst hin müssen und räumen bei Schneefall ab 4 Uhr bis gegen 20 Uhr. Wobei sich die erste Tour mit den großen Fahrzeugen auf die Strecken für die Busse konzentriert, das habe Priorität. Mit einem Multicar werden die Fußwege und Zuwege zu den Kindergärten geräumt, aber auch Gefällestrecke bearbeitet. Die „Hand-Truppe“ kümmert sich unter anderem um die Bereich von Ampelanlagen, um Fußgängerüberwege und Treppen.

Auch wenn der Winter im Thüringer Flachland inzwischen immer öfter ausfällt, darauf verlassen kann und sollte man sich nicht.