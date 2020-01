Neues Wohngebiet entsteht am Kesselbrunn in Arnstadt

Vor knapp vier Jahren sollte ein Wohngebiet am Kesselbrunn in Arnstadt erschlossen werden. Daraus wurde aber nichts. Nun lässt die Pitan-Group aus dem Ilm-Kreis den „Wohnpark Kesselbrunn“ erschließen. Es entstehen Grundstücke von 500 bis 850 Quadratmeter, die individuell bebaubar und voll erschlossen sind. Wie Lars Pitan am Dienstag gegenüber dieser Zeitung äußerte, „wird es in acht Wochen einen Spatenstich geben und der Baubeginn für das eigene Traumhaus kann dann im Herbst erfolgen“. Fünfzig Prozent der Grundstücke seien schon verkauft.