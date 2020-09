Neutorturm in Arnstadt ist gesperrt

Gesperrt ist ab sofort die schmale Durchfahrt, die unterm Neutorturm in Arnstadt hindurchführt. Grund dafür seien bauliche Mängel am Mauerwerk, sagte am Donnerstag ein Sprecher der Stadtverwaltung. Fahrzeuge könnten deshalb derzeit nicht mehr von der Neutorgasse zur Marlittstraße fahren. Was sich auch auf die Bach-Schule auswirkt. Denn bringen Eltern ihre Kinder bis zur Schule, müssten sie in der Kohlgasse wenden, was für Chaos sorgen würde. Eltern sollten daher den Nachwuchs an der Elternhaltestelle am Parkplatz Johannisgasse aus dem Auto steigen lassen. Die Stadt sei bemüht, die Schadensursache so schnell wie möglich zu ermitteln und die Gefahrenquelle zu beheben, hieß es weiter. Anschließend werde der Neutorturm wieder freigegeben.