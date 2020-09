Die Stadtratssitzung in Plaue fand mit genügend Abstand in der Fahrzeughalle des Gerätehauses der Feuerwehr statt.

Plaue. Die drei Feuerwehrautos standen akkurat ausgerichtet vor dem Gerätehaus, drinnen wurde in der Fahrzeughalle mit dem Zollstock nachgemessen, ob der Abstand der Stühle stimmt, jeder musste seinen Kontaktzettel ausfüllen – Ratssitzungen erfordern in Corona-Zeiten einen besonderen Aufwand, auch in Plaue.