Wie Mutter von drei Kindern noch die Kraft findet, anderen zu helfen

Unablässig rattert die Nähmaschine. Diana Reuter hat alle Hände voll zu tun. Sie gehört zu jenen Ehrenamtlern, die seit Tagen in Arnstadt und Umgebung Mundschutz nähen. Anfragen hatte sie vom DRK-Blutspendedienst, vom Medizinischen Versorgungszentrum, von der Frühchenstation in Suhl.

Wie wichtig Infektionsschutz gerade für die Jüngsten ist, weiß Diana Reuter aus eigener Erfahrung. Töchterchen Rosalie ist zwei Jahre alt. Sie kam zu früh zur Welt, hat mit Atemproblemen zu kämpfen. 19 Mal war sie bereits wegen Lungenentzündungen in Behandlung. Würde sie sich mit dem Corona-Virus anstecken – die Folgen wären fatal.

Diana Reuter hat sich deshalb mit ihren drei Kindern in die Selbstisolation begeben. Nach draußen gehen die vier nur noch ganz selten. Auch Einkaufen ist tabu, eine Freundin versorgt sie mit.

Leicht ist es natürlich nicht, mit drei Kindern das Haus zu hüten, gibt Diana Reuter zu. Lisa ist sechs, Romeo acht Jahre alt. Da müsse man sich schon etwas einfallen lassen, um die Kids bei Laune zu halten.

Die kleine Familie steht unter der Woche recht früh auf. Schulaufgaben stehen ebenso auf dem Programm wie regelmäßiges Spielen. Mama gibt ihr Bestes. „Aber ich bin natürlich keine Lehrerin. Und ich kann den Kindern auch ihre Freunde nicht ersetzen. Die vermissen sie schrecklich“, weiß Diana Reuter.

Wenn die 32-Jährige mittags kocht, schneidet sie parallel zum Rühren in den Töpfen Stoffe zu. Nach dem Essen schläft Rosalie, die Großen beschäftigen sich still. Und Mama näht Maske um Maske. Sie hat sogar ein eigenes Schnittmuster entworfen, das kleinen Kindern passt.

Es sei ein Spagat, die Kinder zu beschäftigen, gleichzeitig aber auch anderen zu helfen, gibt Diana Reuter zu. Die derzeitige Situation indes beklagt sie nicht. Es sei wichtig, Abstand zu anderen zu halten, damit die Corona-Pandemie gestoppt werden kann. Bald, so hofft sie, ist alles vorbei. Dann geht es auch wieder in den kleinen Garten, in die Natur.