Ökumenischer Gottesdienst mit drei Bischöfen in Ilmenau

Ilmenau. Bei einem ökumenischen Gottesdienst in Ilmenau am 26. November kommen katholische, evangelische und neuapostolische Bischöfe zusammen.

Das neue Kirchenjahr wird am Samstag, 26. November, um 17 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der neuapostolischen Kirche, Friedrich-Ebert-Straße 16, in Ilmenau eingeläutet. Dabei sind laut Mitteilung auch der Bischof des Bistums Erfurt, Ulrich Neymeyr, der Bischof der evangelischen Kirche Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, sowie Apostel Rolf Wosnitzka, der leitende Geistliche der neuapostolischen Kirche für Thüringen. Nach dem Gottesdienst gibt es Gelegenheit zu Austausch und Gespräch.