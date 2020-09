Arnstadt. Formation aus der Region beschließt in Arnstadt mit einer musikalischen Reise den Kultursommer der IG Jazz.

Mit dem Reisen war es in diesem Sommer ja nicht so günstig, schon gar nicht ins ferne Südamerika. Also einfach mal die Augen schließen und sich vorstellen, man reite durch die argentinische Pampa, durchstreife den Amazonas-Regenwald oder erklettere die höchsten Gipfel der Anden.