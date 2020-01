Jonathan William Moyer aus den USA spielt an der Wender-Orgel in der Bachkirche Arnstadt Werke von Johann Sebastian Bach.

Arnstadt. Jonathan William Moyer aus Oberlin in den USA spielte die Königin der Instrumente in Arnstadt.

Organist aus den USA spielt Mittagskonzert in der Bachkirche

Vor drei Jahren kam Jonathan William Moyer aus Oberlin in den USA mit Studenten aus Leipzig zu einer Orgelführung nach Arnstadt. Seitdem hat er den Wunsch, auf der Königin der Instrumente, der Wender-Orgel in der Bachkirche in Arnstadt, einmal zu spielen.

Dieser Wusch ging am Freitag in Erfüllung. Er spielte im Rahmen der Wiedereinweihung der Kirche Mittagsmusik von Johann Sebastian Bach. Am Samstag wird er in Leipzig ein weiteres Konzert geben und in Arnstadt beginnt ab 14 Uhr eine Orgelführung mit Kantor Jörg Reddin. Am Sonntag lädt der Kantor um 10 Uhr zum Festgottesdienst mit Bachkantate in die Bachkirche ein.