Orgelandacht zum Gedenken

Der Schweizer Professor Andreas Marti ließ zur Orgelandacht in der Kapelle St. Sigismund/Maria Königin in Plaue mit wunderbarer Musik die Nußbücker Meisterorgel erklingen.

Plaue. Internationaler Tag für Opfer von Flucht und Verfolgung in Plaue begangen

Der Sonntag als der „Internationale Gedenktag der Opfer von Flucht und Verfolgung“ und in Deutschland als Gedenktag den Ost-Vertriebenen gewidmet, wurde in Plaue in der Kapelle St. Sigismund/ Maria Königin mit einer dreigeteilten Orgelandacht gewürdigt.

Am relativ geringen Publikumszulauf war die einjährige Entwöhnung der Teilnahme an kulturellen Ereignissen, weil solche nicht stattfinden durften, sichtbar zu spüren. Das Bibelwort von den zweien oder dreien, die in der Kirche zusammenkommen und der Herr dann bei ihnen ist, traf auf die Andacht um 15 Uhr zu. Wegen zahlenmäßig geringem Publikumszulauf zur ersten Andacht wurde nach kurzer Abstimmung der Musik, als Kunst des schönen Orgelklanges, der Vorrang eingeräumt. Der aus der Schweiz kommende Organist Andreas Marti – als Kirchenmusiker im Ruhestand – aber fleißig musikalisch tätig und gut unterwegs – machte, von Berliner Konzerten kommend, in Plaue Station, um zur Orgelandacht zu spielen. Von der geplanten Veranstaltung und der Nußbücker Meisterorgel hatte er durch Kontakte im Netz erfahren und sich fürs Konzertieren beworben.

Bereits beim kurzen Einspielen auf dem Mitte der 60er-Jahre gebauten und vor Jahr und Tag sorgfältig sanierten Instrument war er des Lobes voll über die leichtgängige Tastatur und den wunderbaren weichen und warmen Klang der Orgel. Leicht wie der warme Sommerwind wehten die getupften Töne des „Voluntary g-Moll“ durchs Kirchenschiff, das auch dank der eingezogenen sägerauen Holzdecke eine gedämpfte, aber passable Akustik aufweist. Klar und schön akzentuiert gespielt, folgten von Johann Christoph Walther zwei Variationen eines Kirchenchorals.

Den sehr beeindruckenden musikalischen Andachtsteil gestaltete Prof. Marti mit dem „Andante D-Dur“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Das Klangvolumen des meisterlich gefertigten Instruments spielte der Schweizer Gastorganist beim Choral „Nun danket alle Gott“, von Urs Probst (1941-2005) in Noten gesetzt, mit spielerischem Geschick und großer Leidenschaft aus. Kein Wunder, dass es als Lohn für die Kunstfertigkeit von Prof. Marti Beifall und sogar Bravo-Rufe gab.

Die zweite Andacht hatte publikumsmäßig größeren Zuspruch. Nach Corona Vorschriften war der Kirchenraum gut ausgefüllt. Zu den Gästen zählte auch der Gräfenrodaer Kantor Peter Harder. Als Mecklenburger kennt er die „Orgelbaufirma Nußbücker“ und war vom Instrument und dem Spiel seines Schweizer Kollegen begeistert. In dieser Andacht kam auch Gertrud M. Schop zum Zuge. Als Diakonatshelferin gestaltete sie den geistlich sakralen Teil der Andacht. Die tontechnische Aufzeichnung der gesamten Orgelandacht kann im Netz abgerufen werden.