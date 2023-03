Osterfeuer wird verschoben

Das passiert in den nächsten Tagen im Ilm-Kreis:

Um eine Woche vom 1. auf den 8. April wird das Stadtilmer Osterfeuer verschoben. Grund ist das schlechte Wetter. Gefeiert wird am kommenden Samstag ab 15 Uhr auf dem Viaduktsportplatz. Das Feuer wird gegen Abend entzündet.

Diskussion über Kreisfinanzen

„Der Ilm-Kreis und das liebe Geld“ – darüber informieren und diskutieren die Landrätin Petra Enders und Frank Kuschel (beide Linke) am Mittwoch, dem 5. April, ab 18 Uhr im Arnstädter Buchkombinat, An der Weiße 18. In der Runde geht es darum, wie viel Geld der Landkreis hat, woher es stammt und welche Folgen die Kürzungen, die von CDU/FDP und Freie Wähler im Kreistag veranlasst haben, für den Kreisetat haben.

Frühling auf Arnstadts Erzählpfad

Woher hat der Schnee seine Farbe? Welcher Frühblüher wird von Elfen und Nixen besonders geliebt? Das erfahren große und kleine Besucher bei einem Rundgang im Innenhof des Arnstädter Prinzenhofs. Auf dem Erzählpfad der Bibliothek können sich Kinder das „Märchen vom Schnee und dem Schneeglöckchen“ vorlesen lassen. Der einfache Text in großer Schrift lädt auch zu ersten Leseversuchen ein.