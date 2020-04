Das Team des Kindergartens Rennsteigzwerge in Neustadt hatte sich für seine Kinder eine ganz besondere Osterüberraschung ausgedacht.

Osterüberraschung für die Rennsteigzwerge

Mindestens noch bis zum 19. April sind wegen der Corona-Infektionsgefahr die Kindergärten im Ilm-Kreis geschlossen. Vielen Knirpsen fehlt der Kontakt zu ihren Freunden und Betreuern. Daher beschloss das Erzieherteam der Rennsteigzwerge aus Neustadt, seinen Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Am Dienstag brachten sie jedem Kind einen Brief gegen Langeweile mit Bastelanleitungen, Rezepten und Spielideen und ein reichlich gefülltes Lupenglas als Osternest nach Hause. „Es war sehr toll, die Kinder endlich mal wieder zu sehen“, so das Resümee der Erzieherinnen. Sie hoffen, dass die Einrichtungen bald wieder öffnen dürfen.