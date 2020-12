In den Ilm-Kreis-Kliniken sind drei Patienten positiv getestet worden. Das Gesundheitsamt streicht vorbeugend das Personal ab. Ein Standort der Kliniken ist Arnstadt.

Das Infektionsgeschehen im Ilm-Kreis scheint sich nicht zu beruhigen. Zusätzlich zu den regelmäßigen Schnelltests in den Ilm-Kreis-Kliniken streicht das Gesundheitsamt am Donnerstag vorbeugend das Personal ab. Denn in den Kliniken sind drei Patienten positiv auf das Coronavirus getestet worden.