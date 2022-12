Personalnot in der Ilmenauer Schwimmhalle

Ilmenau. In den nächsten Tagen ändern sich wegen des hohen Krankenstands die Öffnungszeiten:

Aufgrund eines hohen Krankenstands beim Personal ist die Ilmenauer Schwimmhalle in den nächsten Tagen nur verkürzt geöffnet. Am heutigen Freitag kann die Einrichtung erst ab 14 Uhr genutzt werden, am Wochenende ist jeweils 10 bis 18 Uhr auf. Aufgrund einer längerfristig geplanten Inventur muss die Schwimmhalle zudem vom 12. bis 14. Dezember komplett geschlossen bleiben und geht dann ab Donnerstag, 15. Dezember, ab 14 Uhr wieder verkürzt in Betrieb.