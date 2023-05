Pfingstwanderung im Ilm-Kreis auf vielen Strecken

Gräfinau-Angstedt. Zwischen fünf und 42 Kilometer betragen die Wanderstrecken zu Pfingsten, die der Wanderverein Gräfinau-Angstedt anbietet.

Am Pfingstsamstag, 27. Mai, startet das Pfingstwanderfest vom Gräfinau-Angstedter Wanderverein um 14 Uhr an der „Mehrzweckhalle Georg-Juchheim“ in Gräfinau-Angstedt. Dort werden Wanderstrecken über 5 und 10 Kilometer angeboten. Beide führen durch das Waldgebiet zwischen Gräfinau-Angstedt und Pennewitz. Gestartet werden kann von 14 bis 18 Uhr. Als Zielschluss ist 19.30 Uhr vorgesehen. Am Pfingstsonntag, 28. Mai, kann von 6 bis 13 Uhr mit Start und Ziel „Mehrzweckhalle“ in Gräfinau-Angstedt auf Wanderstrecken über 6, 10, 20 und 42 Kilometer (Start nur bis 8 Uhr) gegangen werden. Die Wanderstrecken führen je nach Streckenlänge über Königsee, Horba, Aschau, den Barigauer Aussichtsturm und über Oberschöbling und Dörnfeld/Heide zurück nach Gräfinau-Angstedt. Zielschluss ist 17 Uhr. Alle Kurse sind mit Markierungsband gekennzeichnet. Eine Voranmeldung für die Wanderungen ist nicht nötig. Samstagabend spielen „Die Ansbachtaler“ ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle bei freiem Eintritt zum Tanz auf. Für die Verpflegung an Start und Ziel sowie auf den Wanderstrecken ist gesorgt, teilte der Veranstalter mit.