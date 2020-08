Pflegeheime im Ilm-Kreis sind coronafrei

Auch nach der Lockerung der Besuchsregeln in alten- und Pflegeheimen gelten die Bestimmungen zum Abstand halten – wie hier in der „Pro Seniore Residenz“ am Dornheimer Berg in Arnstadt.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind 85 Prozent aller Covid-19-Opfer in Deutschland 70 Jahre oder älter. Deshalb stehen Alten- und Pflegeheime ganz besonders im Fokus, wenn es um den Schutz vor der Pandemie geht. Auch in Deutschland gab es mehrere Ausbrüche mit einer hohen Zahl an Opfern in Alten- und Pflegeheimen – unter anderem in Wolfsburg, Würzburg oder München – die im Ilm-Kreis sind zum Glück bislang davon verschont geblieben.