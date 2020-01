Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Plattform für Herzensprojekte

Spuren hinterlassen, Gutes tun und sich engagieren: Die Bürger können sich künftig als Unterstützer und Spender oder Ideengeber und Projektstarter für ihren Ilm-Kreis einbringen. Denn die Sparkasse Arnstadt-Ilmenau bietet auf ihrer Online-Plattform „Einfach.Gut.Machen“ Vereinen, Einrichtungen und Initiativen die Möglichkeit, ihre Projekte vorzustellen und auf diese Weise Geld zu generieren.

„Ob soziale Projekte für Kinder und Senioren, Tier-, Natur- und Umweltschutz, Sportförderung, Denkmal- und Heimatpflege oder Kunst und Kultur – das Engagement von Ehrenamtlichen bereichert unser gesellschaftliches Leben in vielen Bereichen“, sagt Sprecherin Melanie Rudolph. Allerdings ist es mit Einsatzwillen und Idee nicht immer getan. Und da braucht es eben die finanziellen Mittel, um ein Herzensprojekt realisieren zu können. „Auf unserer Spendenplattform können Vereine und Unterstützer nun zusammen kommen“, freut sich Melanie Rudolph.

Fünf Projekte auf Plattform präsentiert

Das Prinzip ist recht einfach. Interessierte können ihr Vorhaben vorstellen, mit Fotos und Videos visualisieren und damit für Ihre Idee werben. Nach der Registrierung wird das Projekt geprüft und freigegeben. Voraussetzung für die Nutzung der Plattform ist, dass der Projekteinreicher ein gemeinnütziger Verein oder Institution ist, jedoch keine Privatperson. „Das Projekt ist dort goldrichtig, wenn es dem Gemeinwohl dient und im Ilm-Kreis wirkt“, lächelt die Sprecherin.

Momentan werden fünf Projekte auf der Plattform präsentiert: Sportgeräte für das Athletiktraining, Sportfeld für die Kita, Karnevalsumzug, Seminarfach- und Projektarbeiten und das Sommerkino. Melanie Rudolph freut sich, dass die Vorhaben aus verschiedenen Bereichen kommen und sich dadurch potenzielle Spender eher wiederfinden.

Geldinstitut regional verwurzelt und engagiert

Jeder, der nun einen Verein oder ein Projekt unterstützen möchte, kann bequem als Gast oder registrierter Nutzer spenden. Anschließend ist unter dem Projekt zu lesen, wie viel Geld bereits eingegangen ist und der entsprechende Prozentsatz. „Dadurch ist es für alle anderen Nutzer auch transparent“, erklärt Melanie Rudolph. Der Vorstandsvorsitzende Marco Jacob sagt, dass die Sparkasse sich natürlich auch bei den Projekten beteiligen wird. „Derzeit ist noch nicht klar, ob wir aufrunden oder einen gewissen Prozentsatz dazu geben.“ Klar sei jedoch, dass sie als Sparkasse das Ehrenamt und die Arbeit in den Vereinen, Einrichtungen und Initiativen fördern will. Diese Unterstützung erfolgt seit vielen Jahren. „Wir sind ein Geldinstitut, das nicht nur regional verwurzelt ist, sondern sich auch regional engagiert“, betont Marco Jacob.

Sparkassen-Chef Marco Jacob sagt, die Sparkasse ist ein Geldinstitut, das regional verwurzelt und engagiert ist. Foto: Antonia Pfaff

In den vergangenen 25 Jahren stellt die Sparkasse 5,5 Millionen Euro für ehrenamtliches Engagement zur Verfügung. Insbesondere Vereine profitierten – und mit ihnen die Menschen in den Orten des Ilm-Kreises. Denn viele soziale, kulturelle oder sportliche Angebote, die es in der Region gibt, werden ehrenamtlich unterbreitet.

12.000 Euro für besonderen Adventskalender

Die Förderung erfolgt auf die unterschiedlichste Art und Weise – mitunter gewährt die Sparkasse Zuschüsse, wenn Feste ausgerichtet werden, unterstützt aber auch Projekte. Gleich 24 wurden Ende 2019 im Adventskalender der Sparkasse veröffentlicht, der sich täglich in der Thüringer Allgemeine öffnete. 12.000 Euro wurden auf diese Weise zur Verfügung gestellt. Einer der Nutznießer ist der Heimat- und Bürgerverein Jesuborn. „Wir wollen das Nebengebäude unseres Bürgerhauses ertüchtigen“, erklärt Vereinschef Michael Hartung. Geplant ist, eine Begegnungsstätte für Jung und Alt zu schaffen. Die meisten Arbeiten erfolgen in Eigenleistung. Aber natürlich ist auch Geld nötig, etwa, um Material zu kaufen. Sobald das Vorhaben umgesetzt ist, wird gefeiert, verspricht Michael Hartung. Marco Jacob lädt er zur Einweihung schon jetzt ein.