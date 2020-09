Polizei warnt vor Enkeltrickbetrügern im Ilm-Kreis – Plötzlicher Angriff: 19-Jähriger verletzt Jugendliche

In Ichtershausen sowie in Möhrenbach sind zwei Rentnerinnen wieder von sogenannten „Enkeltrickbetrügern“ angerufen und um Geld gebeten worden. In beiden Fällen baten die unbekannten Täter um eine Geldsumme im fünfstelligen Bereich. Keine der beiden Damen ging auf die Forderungen ein. Sie alarmierten die Polizei.

Diese warnt nun vor Trickbetrügern, die derzeit im Ilm-Kreis ihr Unwesen treiben und Rentner mit dubiosen Anrufern um ihr Geld bringen wollen.

Plötzlicher Angriff: 19-Jähriger verletzt Jugendliche

Am Donnerstagabend hat ein Mann eine 16-Jährige im Bereich der Straße Am Stollen angegriffen und verletzt. Das Mädchen sei gegen 18 Uhr mit ihrer Freundin auf dem Radweg unterwegs gewesen, als ein 19-Jähriger sie plötzlich zu Boden brachte.

Der Mann wirkte gewaltsam auf die 16-Jährige ein, sodass diese eine leichte Verletzung am Kopf erlitt. Sie musste medizinisch versorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird eine Vorbeziehung der beiden als Ursache für den Angriff vermutet.

