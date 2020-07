Arnstadt . Bei einem Einsatz in Arnstadt hat die Polizei in der Wohnung eines Mannes mehrere Waffen sichergestellt.

Polizeieinsatz in Arnstadt: Mehrere Waffen sichergestellt

In Arnstadt kam es am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz. Wie die Polizei am Freitag informierte, sei ihr zunächst ein augenscheinlich alkoholisierter Autofahrer gemeldet worden. In der Friedrichstraße habe die Polizei das Auto ausfindig machen können.

Der Fahrer hielt sich da schon in seiner Wohnung auf. Der war der Polizei jedoch kein Unbekannter und es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich in seiner Wohnung auch Waffen befinden. Die Polizei stattete dem 63-Jährigen in seiner Wohnung einen Besuch ab und stellte die dort tatsächlich gefundenen Waffen sicher.

Nach einem positiven Atemalkoholtest wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den 63-Jährigen sei ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet worden.