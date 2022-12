Besinnlich wird es am 3. Dezember beim Adventsmarkt in Stadtilm. (Archivfoto)

Ponyreiten und Traktorfahren beim Adventsmarkt in Stadtilm

Stadtilm. Zum traditionellen Adventsmarkt am 3. Dezember in Stadtilm gibt es neben einer Bühnenshow auch Basteln, Wunschzettelschreiben und Verkaufsstände.

Zum traditionellen Adventsmarkt in Stadtilm wird am kommenden Samstag, 3. Dezember, auf den Stadtilmer Marktplatz eingeladen. Nach der feierlichen Eröffnung mit Bürgermeister Lars Petermann (Freie Wähler) und einem Auftritt des Grundschulchores Stadtilm gibt es viel zu entdecken.

Der Weihnachtsmann kommt mit seinen Engeln vorbei und verteilt Geschenke an die Kinder. Im Weihnachtszelt kann gemeinsam mit dem Gregoriusverein der eigene Wunschzettel kreiert und anschließend vom Weihnachtsmann mit in dessen Postfiliale genommen werden. Statt einem Pferdekarussell gibt es in diesem Jahr sogar echte Ponys, auf denen die Kinder reiten können.

Das Bühnenprogramm setzt sich ab 15 Uhr mit Auftritten des Kreativvereins, der Herschdorfer Jagdhornbläser und der Ilmstädter Musikanten fort. Um 16 Uhr beginnen die von den Ilm-Flöhen organisierten Traktorrundfahrten.

Bis 21 haben die zahlreichen Verkaufsstände von regionalen Händlern geöffnet. Neben vielen weihnachtlichen Leckereien gibt es dort auch handgefertigte Kleidung und Taschen, selbst gemachten Schmuck, Likör, Marmelade und Honig.