Positiver Fall in Arnstädter Wohnstätte

Über das Wochenende sind dem Gesundheitsamt keine Neuinfektionen gemeldet worden. Es bleibt bei 173 bekannten bestätigten Fällen, von denen 155 als genesen gelten und sieben verstorben sind. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Elf aktive Fälle und deren Kontaktpersonen sind in Quarantäne. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden sechs Verdachtsfälle isoliert behandelt. Am Samstag meldete das Gesundheitsamt Schmalkalden-Meiningen einen positiv getesteten Fall. Die Person, die im dort wohnt, ist in einer Behinderten-Wohnstätte in Arnstadt beschäftigt. Das Gesundheitsamt hat umgehend die Kontaktpersonen ermittelt und Quarantäne angeordnet. Da es sich bei der Wohnstätte um einen hochsensiblen Bereich handelt, hat das Gesundheitsamt entschieden, die Abstriche auf alle Bewohner wie Mitarbeiter auszudehnen.