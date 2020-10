Mühlhausen. Am Bratwursttheater in Mühlhausen ist das bewährte Team aus dem Ilm-Kreis beteiligt.

Gut zu tun hat derzeit Christoph Hodgson, freischaffender Maler aus Arnstadt. In Mühlhausen gestaltet er die Räume, in denen ab Ende Oktober das Bratwursttheater, das lange Jahre in Holzhausen beheimatet war, stattfinden soll.