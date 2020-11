Projekt 3D-Klimahaus gehört bundesweit zu 100 besten Ideen

Nachhaltigkeit im Denken und Handeln: Ein Ansatz, den das Solar-Dorf Kettmannshausen über das Projekt 3D-Klimahaus verfolgt und vor allem Kinder und Jugendliche ansprechen soll. Im Fokus stehen die Umsetzung und kreative Entwicklung klimaneutraler Lösungen für Wohnen und individuelle Mobilität. Diese Konzeption gehört zu den 100 besten Ideen für die Zukunft Deutschlands – einer Jubiläumsinitiative des Stifterverbandes „Wirkung hoch 100.“ Entsprechend groß ist die Begeisterung beim Vorstandsvorsitzenden Berthold Bley.

„Unser Verein freut sich, dass auch unser Projekt 3D-Klimahaus in der Community angekommen ist. Unsere Bildungsprojekte, überwiegend unterrichtsintegriert, sind auf die Nutzung der erneuerbaren Energien und der Wasserstofftechnologie ab der vierten Klasse gerichtet“, heißt es von Berthold Bley. Das Bildungsprojekt 3D-Klimahaus sei nun eine „Weiterentwicklung unserer jährlich inzwischen mehr als 250 3D-Solartechnik-Projekttage“ in Schulen. Dabei würden die Kinder und Jugendliche „umsetzbare klimaneutrale Lösungen für das Wohnen und die individuelle Mobilität“ untersuchen, bewerten und selbst kreativ werden. „Sie arbeiten sozusagen in ersten Schritten an der globalen Herausforderung mit, Wege für eine klimaneutrale Gesellschaft zu schaffen.“ Dabei gehe es auch um die Entwicklung von Denk- und Handlungsmustern im experimentellen Umgang. Und damit ist der Vorsitzende beim Projekt selbst: „Der Gegenstand des modular und digital geprägten Projekts ist die kreative Gestaltung eines elektrisch funktionsfähigen Modellsystems mit den Kriterien klimaneutrales Wohnen und CO 2 -freie Mobilität. Kenntnisse werden durch das selbstständige und experimentelle Lernen vermittelt.“

Im Internet stehen Arbeitsblätterfür Kinder ab zehn Jahren

Das Projekt soll gemeinsam mit den anderen 99 Konzeptionen auf einer digitalen Plattform präsentiert und mit Partnern und Experten vernetzt werden.

Auf der Internetseite des Vereins aus dem Ilm-Kreis ist das Modell auch einzusehen. Dazu gibt es ein entsprechendes Aufgabenblatt mit drei Arbeitsschwerpunkten – Teil A: Informationsmaterial, Teil B: Arbeitsblätter und Lösungen zu Aufgaben und Experimenten sowie Teil C: Bauteile, Komponenten und Schaltpläne. Diese Konstruktion ist für Kinder ab zehn Jahren geeignet.

Bei aller Freude über die Nominierung der 100 besten Projektideen im Bereich der erneuerbaren Energie kämpft der Verein auch mit Herausforderungen der Stunde. „Eine digitale Montageanleitung mit dreidimensionalen Animationen auf einer noch zu schaffenden digitalen Lernplattform soll von allen Interessierten ohne Einschränkungen genutzt werden können“, sagt Bley. Das würde nicht nur Zeit, sondern auch Geld kosten.

Deshalb sei der Verein hier auch auf der Suche nach kompetenten Partnern, die bei der Umsetzung helfen können. Denn die Zusammenarbeit soll auf didaktischen Aspekten beruhen. Schließlich sind Projekte des Solar-Dorfs Kettmannshausen überwiegend unterrichtsorientiert und sollen entsprechend für Kinder und Jugendliche verständlich und nachvollziehbar aufbereitet seien.