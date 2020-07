Viele der Puppenstuben im Schlossmuseum Arnstadt wurden in den letzten Wochen restauriert.

Arnstadt. Bachausstellung im Schlossmuseum in Arnstadt ist nur mit Führung erlebbar

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Puppenstadt ist wieder geöffnet

Im Schlossmuseum Arnstadt kann ab Freitag, dem 3. Juli, wieder die Puppenstadt „Mon Plaisir“ besichtigt werden. Die weltweit einzigartige Sammlung war seit März geschlossen. In dieser Zeit wurden mehrere Puppenstuben restauriert. In einem Ausstellungsraum wurden außerdem Renovierungsarbeiten durchgeführt.

„Es ist schön, dass wir Mon plaisir jetzt wieder zeigen können“, sagt Janny Dittrich. Für sie haben die vergangenen Wochen deutlich gezeigt, dass die Puppensammlung der Besuchermagnet im Schlossmuseum Arnstadt ist. „Wir hatten einige Gäste, die trotz der reduzierten Eintrittspreise enttäuscht waren, weil sie Mon plaisir nicht sehen konnten“, so die wissenschaftliche Mitarbeiterin.

Mit der Wiedereröffnung gelten ab Freitag die regulären Eintrittspreise von sechs Euro pro Person (ermäßigt 3,50 Euro).

Als einziger Bereich geschlossen bleibt die neue Bachausstellung „Hörbarer Glaube – Johann Sebastian Bach in Arnstadt“. Sie wurde multimedial gestaltet. Die Gäste können viele Objekte berühren, Knöpfe drücken und mit Kopfhörern Musik genießen. Diese Flächen müssten ständig desinfiziert werden. Wer dennoch in die Bachausstellung will, kann eine Führung buchen.